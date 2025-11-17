Kılıçdaroğlu; Binali Yıldırım, Doğu Perinçek ve Süleyman Soylu ile birlikte nikah şahidi oldu

Eski CHP milletvekili ve Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in oğlu Berke Sevigen, iş insanı Bayram Yıldız’ın kız kardeşi Nurcan Yıldız ile Çırağan Sarayı’ndaki törende evlenirken, nikâhta oldukça geniş bir siyasi yelpazeden isimler şahitlik yaptı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Doğu Perinçek, Muharrem İnce, İstanbul Valisi Davut Gül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Milletvekili İlhan Kesici ve eski Bakan Cavit Çağlar çiftin nikâh şahitleri arasında yer aldı.

Törenin davetlileri arasında ayrıca Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl başta olmak üzere çok sayıda ünlü de bulundu.

SEVİGEN, KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun partinin başında olduğu 2021 yılında CHP'den ihraç edilmişti.

Mehmet Sevigen, o dönemki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ açıklamalarıyla parti tüzüğünü ihlal ettiğini öne sürmüştü.

O dönem iktidara yakın Sabah gazetesine verdiği bir röportajda Sevigen, Kılıçdaroğlu için, “Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı” ifadelerini kullanmıştı.

KURULTAY DAVASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Muhalefete yönelik 19 Mart operasyonlarının ve CHP'ye Kurultay iptali istemiyle açılan davanın ardından Sevigen'in ismi kayyum ile anılmıştı. Sevigen T24'e yaptığı açıklamada "Ben partinin ikinci dönem kurucusuyum. Parti zor durumda kalırsa seve seve görev alırım, tereddüt etmem. Ama devlet kuran partinin bununla, kayyımla anılması bizi çok üzer. Benim adım da geçse başka arkadaşların adı da geçse kayyımla anılmayı zûl sayarım" ifadelerini kullanmıştı.