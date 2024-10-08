Kılıçdaroğlu: "Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisine seslendi ve "Beyler, kendinize gelin… Erken seçim isteyin ve gereğini yapın!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan ve her iki tarafın yalanladığı iddialara ilişkin "Bir yılı aşkın süredir düzenli olarak, belirli çevreler tarafından partimizi ve beni hedef alan sistematik bir yapıyla karşı karşıyayım. Sayın Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm. Allah'tan acil şifasını diliyorum. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum" dedi.





Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sustuklarımı duyanlara, yutkunduklarımı görenlere selam olsun.

Sustuklarımı duyanlara, yutkunduklarımı görenlere selam olsun.



Beyler, kendinize gelin…

Uçurumun kenarına gelmiş ülkemizin sorunlarıyla ilgilenin!

Ülkenin bu duruma gelmesinin mimarı olan Saray ile mücadele edin!

Toplumsal ittifakı ulusal kurtuluşumuz için tesis edin!

Erken… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 8, 2024

Beyler, kendinize gelin…

Uçurumun kenarına gelmiş ülkemizin sorunlarıyla ilgilenin! Ülkenin bu duruma gelmesinin mimarı olan Saray ile mücadele edin! Toplumsal ittifakı ulusal kurtuluşumuz için tesis edin!

Erken seçim isteyin ve gereğini yapın!

Bir yılı aşkın süredir düzenli olarak, belirli çevreler tarafından partimizi ve beni hedef alan sistematik bir yapıyla karşı karşıyayım.

Partimin içinde-dışında siyasilerden ve gazetecilerden oluşan bu ekiplerin hangi amaçla kimler tarafından teşvik edildiğini doğrusu merak ediyorum.

Hiçbir zaman bana kurulan kumpasların siyasetini yapmadım. Mağdur edebiyatı Erdoğan’ın taktiğidir.

Benim yakın çevrem! bilir ki,

Sayın Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm. Allah'tan acil şifasını diliyorum. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum.

Erkek egemen söyleme teslim olmayan; erkek şiddetine karşı geri adım atmayan tüm kadınları selamlıyorum.

Kadınlarımızı koruyacağız,

Evlatlarımıza siper olacağız,

Gençlerimize sahip çıkacağız,

Ormanımızı, denizimizi, derelerimizi ve Vatanın her karış toprağını savunacağız.

Bizler, Büyük Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi; "Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş" dahi olsa "Muhtaç olduğumuz kudretin’’ nerede olduğunu biliyoruz."