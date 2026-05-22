Kılıçdaroğlu çalışma ofisinden ayrıldı: Yarın açıklama yapması bekleniyor

Kılıçdaroğlu bugün gittiğini Ankara'daki çalışma ofisinden akşam saatlerinde ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun yarın açıklama yapması bekleniyor.

  • 22.05.2026 19:27
  • Güncelleme: 22.05.2026 19:32
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Arşiv
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından bugün Ankara'daki çalışma ofisine giden Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde ofisten ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun basına yarın açıklama yapacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatları gün içerisinde HP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatlarının Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararına yönelik temyiz başvurusunun geri çekildiğine ilişkin dilekçe sunmuştu.

