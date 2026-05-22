Kılıçdaroğlu çalışma ofisinden ayrıldı: Yarın açıklama yapması bekleniyor
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından bugün Ankara'daki çalışma ofisine giden Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde ofisten ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun basına yarın açıklama yapacağı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun avukatları gün içerisinde HP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatlarının Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararına yönelik temyiz başvurusunun geri çekildiğine ilişkin dilekçe sunmuştu.