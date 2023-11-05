Kılıçdaroğlu çekilecek mi? Bülent Kuşoğlu’ndan iki farklı açıklama

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de CHP Genel Başkanı Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun önce kendisine Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekileceğini söylediğini, ancak bunu TV'den duyurunca tekrar aradığını ve "ikinci turun sonucuna göre çekilmeye karar vereceğini" belirttiğini aktardı.

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AA

CHP 38. Olağan Genel Kurultayı'nda 664 oy alarak Özgür Özel'in gerisinde kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilme kararı alacağı öne sürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na "Kılıçdaroğlu çekilecek mi?" diye sordum. "Evet, çekiliyor, çekilecek" dedi. Kılıçdaroğlu, birazdan salona gelecek" açıklaması yaptı. Saymaz daha sonra Kuşoğlu'nun kendisini tekrar aradığını ve "İkinci turun sonucuna göre" çekilmeye karar vereceğini söyledi.