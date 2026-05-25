Kılıçdaroğlu cephesinden "Milletvekilleri ihraç edilecek mi?" sorusuna yanıt

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada davacıların avukatı olarak görev yapan Onur Üregen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Üregen ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Partimizin Genel Başkanı’nı ziyarete geldim. Hayırlı olsun dileklerinde bulundum. Tabii dün partimizin tekrar teslimini icra kanalıyla hallettik. Kendisine süreçle alakalı bilgilendirmelerde bulundum. Bundan sonra yapılacaklarla ilgili neler yapılabilir, neler yapacağız, yol haritası ne olacak, üzerimize düşen ne varsa başkanımıza onları iletmeye çalıştık. Bu kadar. Yani sadece kendisini ziyarete geldim" dedi.

"ÜZÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

"Genel Merkez’de yaşananlarla ilgili ne söyledi?" sorusuna ise Üregen, şöyle yanıt verdi:

"Tabii Genel Merkez’de yaşananlar kimsenin hoşuna gidecek şeyler değil. Üzüldüğünü söyledi. Ama bundan sonra da yapacak bir şey yok. El birliğiyle partimizin daha iyi yerlere gelebilmesi için barış içerisinde ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağımızı dile getirdik."

İHRAÇ AÇIKLAMASI

Üregen bazı milletvekillerinin ihraç edileceği iddialarına ilişkin ise "Tabii kısa süreçte yapacağımız şeyler var, uzun süreçte de yapılacak şeyler var. Onları daha detaylı şekilde size basın açıklamasıyla bildireceğiz, zamanı geldiğinde" cevabını veren avukat Üregen, Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığıyla ilgili ise "Kendisi son derece sağlıklı. Sadece sesinde biraz kısılma var. Çay içiyor. Onun dışında bir rahatsızlığı yok" açıklamasını yaptı.