Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis baskını hakkında konuştu

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'mutlak butlan' kararı verilmesinin ardından yeniden genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün partinin genel merkezine yapılan polis baskınıyla ilgili görüşlerini kendisini ziyaret eden milletvekillerine iletti.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen TGRT yorumcusu Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden milletvekillerine şunları söyledi:

"CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi? Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık."

KENDİSİ BAŞVURMUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, genel merkez binasının 'tahliyesi' için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki kez dilekçe vermiş ve 'gerekenin yapılmasını' istemişti.

CHP yönetimi ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın iki milletvekili ile dün saat 14.00'te görüşmek için anlaştıklarını ancak sabah saatlerinden itibaren bir grubun 'mafyatik tiplerle' genel merkeze girmeye çalıştığını söyledi.

Dün öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne zorla giren polis ekipleri, binadakilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale ederek binayı boşalttı. Polis şiddetiyle genel merkeze giren Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise çikolata dağıttı.

Binanın polis baskınıyla boşaltılmasının ardından TBMM'ye yürüyen Özgür Özel, çalışmalarına buradaki odasında devam edeceğini duyurdu.