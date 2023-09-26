Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı adayları ile görüştü: Çelik ve Canpolat'tan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylıklarını duyuran Özgür Çelik ve Cemal Canpolat ile görüştü. Çelik, "Adaylık açıklamamda da, belirttiğim gibi kararlılıkla yoluma devam ediyorum" dedi. Canpolat ise, "Sayın Genel Başkanımızın yanındayız" mesajını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Genel Merkezi'nde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylıklarını açıklayan Özgür Çelik ve Cemal Canpolat ile görüştü.

Özgür Çelik, Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nu bugün Genel Merkezimizde ziyaret ettim. Genel Başkanımız İstanbul Kongresinin demokratik şekilde gerçekleşmesini temenni ederek, adaylık sürecimde başarılar dilediler. Genel Başkanımıza verimli görüşmemiz için teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Çelik, şöyle devam etti: "Genel Başkanımızın açtığı yolda hedefimiz İstanbul’u yeniden kazanmak ve genelde de iktidar olmaktır. Adaylık açıklamamda da, belirttiğim gibi kararlılıkla yoluma devam ediyorum."

2- Genel Başkanımızın açtığı yolda hedefimiz İstanbul’u yeniden kazanmak ve genelde de iktidar olmaktır.



Adaylık açıklamamda da, belirttiğim gibi kararlılıkla yoluma devam ediyorum. pic.twitter.com/rf1LGfqyzA — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 25, 2023

Özgür Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklendiği ve 'Değişimcilerin' İstanbul adayı olduğu ifade ediliyor.

Çelik'in Genel Merkez'de düzenlediği basın açıklamasına 27 il başkanı destek vermişti.

CANPOLAT: KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYIZ

Bir diğer başkan adayı Cemal Canpolat ise görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Bugün, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ettik. Önümüzdeki kongre sürecini partimize yakışır bir şekilde yöneteceğiz. Sayın Genel Başkanımızın yanındayız, açmış olduğu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz ve İstanbul'da partimizi tekrar iktidar yapacağız!" ifadelerini kullandı.

Genel Merkez tarafından desteklendiği belirtilen eski İl Başkanı Cemal Canpolat, 27 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak.

Bugün, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ettik. Önümüzdeki kongre sürecini partimize yakışır bir şekilde yöneteceğiz. Sayın Genel Başkanımızın yanındayız, açmış olduğu yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz ve İstanbul'da partimizi tekrar iktidar… pic.twitter.com/S8oJgtvwZI — Cemal Canpolat (@cemal_canpolat) September 25, 2023

İSTANBUL'DA 196 DELEGE BULUNUYOR

Toplam 1370 kurultay delegesi bulunan CHP'de, Genel Başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir, delege sayısı bakımından belirleyici olacak.

Partinin Ankara'da 72, İzmir'de 56, İstanbul'da ise 196 olmak üzere 324 delegesi bulunuyor.

CHP'de İstanbul İl Kongresi'nin 8 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.