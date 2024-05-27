Kılıçdaroğlu, CHP kongresi ve yerel seçimlerden sonra ilk kez canlı yayına çıkacak

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kongresi ve 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez televizyon programına katılıyor. Kılıçdaroğlu, bugün saat 20.00'de KRT TV’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kongresi ve yerel seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına konuk olacak.

Kılıçdaroğlu, bugün saat 20.00’de KRT TV’de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.

Gazeteciler Elif Doğan Şentürk, Zafer Arapkirli, Ali Kemal Erdem ve Atakan Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'na sorular yöneltecek.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP Kurultayı ve 31 Mart yerel seçimlerinin ardından herhangi bir televizyon programına çıkmamıştı. Kılıçdaroğlu, bu süreçte gazetelere söyleşiler vermiş ve yazıları yayımlanmıştı.