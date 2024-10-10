Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağının yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, "Hayır, ben bir sefer oldum zaten. Partimizin yetkili organları var, ortaya yeni adaylar çıkacaktır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Hayır, ben bir sefer oldum zaten. Partimizin yetkili organları var, ortaya yeni adaylar çıkacaktır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Birini işaret edecek misiniz?" sorusuna ise, "Partinin yetkilisi organı varsa, o karara bakmak gerekecektir" yanıtını verdi.

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"Siz Özgür Bey’e çok mu kızgınsınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu "Yok, hayır. Başarılı bir grup başkanvekiliydi" yanıtını verdi.

"Başarılı bir genel başkan değil mi?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu'nun "Daha yeni genel başkan. Umarım tüm bunların farkına varır" cevabı dikkat çekti.