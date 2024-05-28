Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti: Görüşmede neler konuşuldu?

Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından açıklama yaptı. Açıklamasında "Demirtaş dışarda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha açılırdı ve eminim terör olayları biterdi. O nedenle Demirtaş’ın içerde olmasını doğru bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani Davası'nda 42 yıllık hapis cezası verilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaret ardından yaptığı açıklamada görüşmede neler konuşulduğuna değindi. "Sayın Demirtaş sivil siyasetin öncüsü" diyen Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın cezaevinde olmasını doğru bulmadığını da dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki satır başları şöyle:

"DEMİRTAŞ SİVİL SİYASETİN ÖNCÜSÜ"

Sayın Demirtaş sivil siyasetin öncüsü. Türkiye'de herkesin huzur içinde, mutlu yaşamasını arzu ediyor. Türkiye'yi, dünya siyasetini yakından izliyor. Sayın Mızraklı da aynı şekilde. Dolayısıyla bizim görevimiz yeni bir siyaset dilini Türkiye'ye egemen kılmak. Türkiye'de bütün yurttaşların huzur içinde yaşamasını, barış içinde yaşamalarını, düşüncelerini özgürce dile getirmelerini arzu ediyoruz. Ben sayın Demirtaş'ı uzun süredir izliyorum. Kendisini yakından görmek, uzun bir sohbet gerçekleştirmemiz de benim açımdan son derece yararlı oldu.

Türkiye siyasetini de konuştuk. Komşularımızdaki gelişmeleri, dünya siyasetini konuştuk. Az önce de ifade ettim yeni bir siyaset diline ihtiyaç olduğunu dile getirdiler. Sivil siyasetin ne kadar önemli olduğu vurgulandı zaten. Dolayısıyla bu çerçevede bir değerlendirme yaptık.

"KİMSE DÜŞÜNCELERİ YÜZÜNDEN HAPSE ATILMASIN"

Ben tabi Türkiye'de hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü hapse atılmasını istemem. Düşünceyi saygıyla karşılarız, kendilerinin düşüncelerine katılırız katılmayız o ayrı bir şeydir. Ama bir kişinin düşüncelerini ifade etmesi son derece değerlidir. Ve demokrasilerde bu kaçınılmazdır, böyle olmalıdır."

DOKUNULMAZLIK SORUSU

Dokunulmazlıkların kaldırılması ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Zafer Partisi ile yapılan protokolle ilgili Demirtaş’ın bir siteminin olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Hayır, bu konuda herhangi bir şey görüşme olmadı. Zaten iki değerli arkadaşımız da benim siyaset konusunda ve Türkiye'de sorunların çözülme konusunda ne kadar samimi olduğumu biliyorlar. O dönem iktidar bir anayasa değişikliğini terör olayları üzerinden referanduma sunmak istiyordu. Bu çok daha büyük sorunlar yaratacaktı ve biz buna engel olduk. Türkiye’de yeni bir sivil siyaset dilinin olması. Türkiye’de insanların huzur içinde yaşamaları bu çerçevede aramızda ayrılık yok. Düşüncelerimizi rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Gençlerin yurt dışına gidişleriyle ilgili kaygılarını da dile getirdi arkadaşlarımız. Türkiye’nin bu sorunları çözmesi lazım. Türkiye en değerli varlıklarını kaçırıyor" dedi.

NORMALLEŞME TARTIŞMALARI

Normalleşme tartışmaları hakkındaki soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye demokratikleşmediği sürece normalleşme olmaz. O zaman normalleşme olur. Siz hala otoriter yapıyı sürdürürseniz arzu etseniz bile demokratikleşme olmaz" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ DIŞARDA OLSAYDI SİVİL SİYASETİN ÖNÜ DAHA ÇOK AÇILIRDI"

Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın cezaevinde olmasına ilişkin, "Demirtaş dışarda olsaydı sivil siyasetin önü daha çok açılırdı ve eminim terör olayları biterdi. O nedenle Demirtaş’ın içerde olmasını doğru bulmuyorum" diye konuştu.