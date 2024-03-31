Kılıçdaroğlu: Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun" dedi.

"Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.