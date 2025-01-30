Kılıçdaroğlu: "Gazeteciler, siyasiler, bilim insanları hapis ve gözaltılarla karşı karşıya"

CHP 7.Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıkama ile gazeteciler, siyasiler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin gözaltılarla karşı karşıya olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Adalet dağıtması gereken yargı, milletin seçilmişlerini cezalandırmak için bir sopaya dönüşmüş durumda.



Demokrasinin gereği olan şeffaflık ilkesinin savunucuları—gazeteciler, siyasiler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri—hapis ve gözaltılarla karşı… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2025

"Adalet dağıtması gereken yargı, milletin seçilmişlerini cezalandırmak için bir sopaya dönüşmüş durumda. Demokrasinin gereği olan şeffaflık ilkesinin savunucuları—gazeteciler, siyasiler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri—hapis ve gözaltılarla karşı karşıya. Hukuk ve demokrasinin askıya alınmak istendiği bu olağanüstü günlerde, her zaman olduğu gibi halkımızın yanındayım ve tek adam faşizminin karşısındayım. Omuz omuza mücadele etme zamanıdır!"