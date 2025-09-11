Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi

Meclis'te cenaze töreni katılan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kurultay İptal Davası ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Güncel
  • 11.09.2025 12:23
  • Giriş: 11.09.2025 12:23
  • Güncelleme: 11.09.2025 12:46
Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi

Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Törenin ardından basın mensupları, Kılıçdaroğlu'na gündeme ilişkin sorular yöneltti.

Bir gazeteci, Kılıçdaroğlu'na 15 Eylül'de görülecek CHP Kurultay İptal Davası ile ilgili soru sordu.

Kılıçdaroğlu, soruyu yanıtsız bıraktı.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına ilişkin soruya da cevap vermedi.

BirGün'e Abone Ol