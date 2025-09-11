Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi

Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Törenin ardından basın mensupları, Kılıçdaroğlu'na gündeme ilişkin sorular yöneltti.

Bir gazeteci, Kılıçdaroğlu'na 15 Eylül'de görülecek CHP Kurultay İptal Davası ile ilgili soru sordu.

Kılıçdaroğlu, soruyu yanıtsız bıraktı.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına ilişkin soruya da cevap vermedi.