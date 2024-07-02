Kılıçdaroğlu, göçmen sorunu için Erdoğan'ı eleştirdi: 14 Mayıs'ta dinlemediniz, şimdi dinleyin!

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göçmenleri hedef alan eylemler hakkında "Sizleri itidale ve sükunete davet ediyorum" çağrısını yaptı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bakacağınız yer, mültecileri içimize sokan B.O.P eşbaşkanıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki çocuk istismarının ardından göçmenleri hedef alan eylemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, Büyük Ortadoğu Projesi'nin işlediğini belirterek, "14 Mayıs'ta dinlemediniz, şimdi dinleyin! Çocuklarınıza kirli bir miras bırakmayın. Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda utanç vesikası olarak hatırlanacak bir duruma düşürmeyin" dedi.

"Büyük Ortadoğu Projesi'nin ve onun eş başkanının kurduğu plana ortak olmayın" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de iç karışıklık; dış müdahale zeminini oluşturur. Bunu istiyorlar oyuna gelmeyin" ifadelerini kullandı.

"Planı anladık, plana sadık kalanları tanıyın" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Tekrar söylüyorum, parayla satılan vatandaşlıklar iptal edilecek ve bütün mülteciler onurları kırılmadan geri gönderilecektir. Sabır… Sizleri itidale ve sükunete davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"B.O.P işliyor… 14 Mayıs'ta dinlemediniz, şimdi dinleyin! Bu yürüyüş; bütün memuriyet hayatını yetimin tek kuruşu uğruna hırsızlarla mücadeleye adayan, siyasi kariyeri boyunca milletin menfaatinden başka şahsi hiçbir menfaat gözetmeyen, insan sevgisi, onur-namus ve dürüstlük dışında hiçbir dünya malı biriktirmeyen vatansever bir adamın, tarih önünde her türlü tehdite rağmen milletine karşı son onur yürüyüşüdür.

Uzun yazacağım! Maalesef çok okumayı seven bir millet değiliz… Sizden ricam okuyanlar, okumayanlara anlatsın. 2 gündür Kayseri, Konya, Gaziantep, Hatay başta olmak üzere; ülkemizin birçok yerinde sığınmacılara yönelik şiddet içeren gösterileri üzülerek takip ettik.

"ÇOCUKLARINIZA KİRLİ BİR MİRAS BIRAKMAYIN"

Öncelikle bütün milletimize çağrımdır; kendi vicdanınıza ömür boyu çekeceğiniz bir vebal yüklemeyin. Çocuklarınıza kirli bir miras bırakmayın. Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda utanç vesikası olarak hatırlanacak bir duruma düşürmeyin.

Öfkenizi anlıyorum ve hak veriyorum. Ben de sizler gibi düşünüyorum. Seçim döneminde sığınmacıları 2 yıl içerisinde göndereceğimi, bunun bir milli bekâ sorunu olduğunu söylemiştim. Sizler gibi ben de mültecilerin, Erdoğan ağzıyla "bay bay Kemal" dediği videoları, endişe içerisinde üzülerek izledim.

"OYUNA GELMEYİN"

Yurttaşlarım, kardeşlerim, aziz milletim; Onların tam istediklerini yapıyorsunuz. Sakın! Büyük ortadoğu projesinin ve onun eş başkanının kurduğu plana ortak olmayın. Türkiye'de iç karışıklık; dış müdahale zeminini oluşturur. Bunu istiyorlar oyuna gelmeyin..

Öfkenizi diri tutun! Ama bunu savaştan çocuğunun canını kaçıran zavallı bir babaya karşı değil, onları buraya getirmek için ülkelerinde savaş çıkaran ve sizi onlara düşman eden, küresel şer odaklarına ve onların satılık işbirlikçilerine karşı diri tutun!

NATO toplantılarının ışıltılı mermerlerinden bayrak toplama sahtekarığına bakmayın. Bakacağınız yer; Suriye'deki tek toprağımız olan Süleyman Şah türbesini ve oradaki bayrağımızı terk edenlerdir.

Bakacağınız yer; hastanelerimizde tedavi ettikleri, utanmadan arlanmadan Kuva-i Milliye hareketiyle bir tuttukları, başka bir ülkeyi parçalatmak için besledikleri öso denen gruba bayrağımızı parçalatanlardır!

Kardeşlerim, bakacağınız yer; bizim okumuş-yetişmiş-güzel çocuklarımızı yurtdışına gönderenler, bizleri Avrupa'nın asgari ücretli çalışanı yapmak için içimize ne idüğü belirsiz Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve dünyanın birçok geri kalmış, toplu tecavüz kültüründen gelme mültecileri içimize sokan B.O.P eşbaşkanıdır.

"PLANA SADIK KALANLARI TANIYIN"

Bakacağınız yer; Karadeniz'in şehirlerini, Akdeniz'in sahillerini, topraklarımızı, evlerimizi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını 3 kuruşa satan iktidardır.

Planı anladık, plana sadık kalanları tanıyın...

Taş yerinde ağırdır, mülteciler gitmek zorundadır. Ev içine ev olmaz. Ama bu şekilde değil! Tekrar söylüyorum, parayla satılan vatandaşlıklar iptal edilecek ve bütün mülteciler onurları kırılmadan geri gönderilecektir. Sabır… Sizleri itidale ve sükunete davet ediyorum. Son olarak söylemek isterim ki; verdiğimiz mücadele karşısında benim canımın hiçbir kıymeti yoktur. Birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sahip çıkın. Hepinizi çok seviyorum…"