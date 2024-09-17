Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak ve hapis talebi

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kılıçdaroğlu hakkında ayrıca 'siyasi yasak' istendi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞTI"

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede "Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ifade özgürlüğü ya da eleştiri sınırlarını aştığı, şüphelinin atılı suçu işlediği hususunda yeterli delil olduğu" savunularak dava açıldı.

Kılıçdaroğlu hakkında "Zincirleme şekilde Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.

Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, durdurulan Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait TIR'ların görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hapis cezasının ardından o dönem CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaparak "Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaklardır. Biz yıllarımızı demokrasi için harcadık, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, düşünce özgürlüğü istiyoruz bu ülkede. 20 Temmuz darbesini yapanlar adaleti yok ettikleri, demokrasiyi yok ettiler, hakim hakim olmaktan çıktı gözünü dikmiş saraya nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim diye, bunların hiçbirisi hakim değil, hiçbirisi yargı dağıtmıyor, sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar" demişti.