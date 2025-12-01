Kılıçdaroğlu, Halk TV'de canlı yayına çıkmak istiyor

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatının ardından Halk TV ve gazeteci İsmail Saymaz'a canlı yayın çağrısını die getirdi.

Kılıçdaroğlu,"Yapılan bütün yalan haberleri ve kara propagandalarını, kendi kanallarında ve en güvendikleri gazetecilerinden İsmail Bey ile konuşmak isterim. Herkes görsün ve anlasın gerçekleri… Ama ben böyle bir cesareti gösterebileceklerini sanmıyorum" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabah gazetesine röportaj vermesine gelen tepkilerin ardından avukatı Celal Çelik, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a “canlı yayın” çağrısında bulunarak; "İsmail Bey, Eğer yurt dışında yaşayan patronunuzu ikna eder biraz da cesaret gösterebilirseniz; Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sizinle Halk Tv’de bire bir canlı yayın yapmaya hazır. Bakalım medya ne kadar tarafsız? Hadi bitirelim şu işi! Hodri Meydan! Alın size fırsat” ifadelerini kullanmıştı.

Nefes yazarı Aytunç Erkin, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın talebini köşesine taşıdı.

