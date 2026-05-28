Kılıçdaroğlu heyetinin bayramlaşmada ilk adresi AKP: 'Aynı masada oturma' mesajı

Mutlak butlanla Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) Genel Başkan sıfatıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği bayramlaşma heyeti, ilk ziyaretini AKP'ye gerçekleştirdi.

Heyette, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız; AKP heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçan yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun belirlediği CHP heyeti, üç bayram sonra ilk kez AKP'ye bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi. AKP heyeti de CHP'ye ziyarette bulundu.

AKP ziyaretinde konuşan Kasap, "Kurban yakınlaşmadır. Tek hedefimiz var. Gerek Türkiye içinde gerek Türkiye etrafındaki ülkelerle mutlu müreffeh bir dünya inşa etmektir. Bayramlar da bazı şeylerin hatırlatıcısıdır. Bizler kardeşiz daha ötesi yok. Bu coğrafyanın huzuru için tüm partilerle gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

AKP'li Yayman ise sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz siyasi partiler arası bayramlaşma programımıza Cumhuriyet Halk Partisi heyeti ile başladık. Bayramın ülkemize huzur, milletimize birlik ve beraberlik getirmesini diliyorum" dedi.

AKP'NİN ZİYARETİ

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti.

Kılıçdaroğlu'nun belirlediği CHP heyetinde Konya Milletvekili Barış Bektaş ile Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de yer aldı.

AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki heyette ise Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin yer aldı.

Ziyarette bulunan AKP heyeti, CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

AKP'Lİ KURT, ERDOĞAN'IN SELAMINI İLETTİ

AKP'li Kurt, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik fırsatı verdiğini ifade ederek, AKP'nin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Kurt, "Meclis’te zaten her zaman karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde hepimizin tek bir gayesi var, o da ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmaktır. Maalesef dünyanın geneline baktığımız zaman Türkiye’nin çok güçlü olması gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Kuzeyimize baktığımızda Ukrayna-Rusya Savaşı yıllardır devam ediyor, hemen doğumuzda İran, İsrail ve Amerika ile savaşıyor; yine güneyimizde ve batımızda sürekli bir ittifaklar var. Ülkemizi hedef alan birçok ağır söylem var. Dolayısıyla birlik, beraberlik, dayanışma ruhu içerisinde birbirimizle dayanışarak ancak ülkemizi ayakta tutabiliriz. Bir elin beş parmağı nasıl bir değilse herkes farklı düşünebilir ama önemli olan memleket sevgisini ve saygısını hissetmektir. Bu vesileyle CHP ailesinin bayramını kutluyoruz" dedi.

CHP'Lİ KILIÇ: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN AYNI MASADA OTURABİLİRİZ

CHP'li Kılıç, siyaset kurumunun kutuplaştırıcı ve ayırıcı olmasından ziyade ülkenin, vatandaşların sorunun çözümü ve bir araya gelinmesi gerektiğini dile getirdi.

Siyasette herkesin farklı düşüncelere sahip olabileceğini söyleyen Kılıç, "Farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik, beraberlik içinde yaşaması. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz budur. Gönül isterdi ki bu bayram gününde emekli daha çok ikramiye alabilseydi, emekliler kurban kesebilseydi rahat rahat. Kadınlarımız, çocuklarımız gerçekten daha huzurlu bir bayram dönemi geçirebilseydi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ailesi hem gençlerin, emeklinin, işçinin, çiftçinin, kadınların, çocukların, bu ülkede yaşayan herkesin sorunlarına çözüm bulmak için politikalar üretmeye devam edecek. Burada ve Meclis'te çalışacak, bu sorunların çözümü için de her zaman bu ülkenin refahı için aynı masada hep beraber oturabiliriz. Yeter ki ülkenin birliğini, beraberliğini birlikte devam ettirebilelim" ifadelerini kullandı.