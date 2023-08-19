Kılıçdaroğlu: Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ben kadınların her zaman yanındayım. Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Seçilebilir yerlerden aday gösterilmeleri gerekiyor ki, seçildikleri zaman neleri başarabildiklerini göstersinler. Kadın belediye başkanlarımız güzel işlere imza atıyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların belediye başkanlığı için adaylıklarının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kocacık ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmeye CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel ve Genel Sayman Armağan Akyüz de eşlik etti.

Karaoğlu, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin daha çok kadın muhtar, kadın belediye başkanı, kadın il genel meclis üyesi ve kadın belediye meclis üyesi görmek istediklerini söyledi. KADER olarak kadın adaylara eğitim imkânı sunduklarından bahsetti. KADER Siyaset Okulu'nda eğitim alan kadınların özgüveninin arttığını ve kampanya süreçlerini daha iyi yönettiğini vurguladı.

"DAHA ÇOK KADIN ADAY ÇIKSIN"

Kılıçdaroğlu, KADER'e çalışmaları için teşekkür etti ve “Kadınları örgütleyin, daha çok kadın aday çıksın” çağrısı yaptı. KADER Başkanı Karaoğlu, genel seçimlerde CHP Kadın Kolları ile kenetlendiklerini ve Milletvekilliği seçimleri için daha çok kadının adaylaşması konusunda etkili bir çalışma yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkarmayan 20 il bulunuyordu. Bu iller; Kırklareli, Karabük, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Burdur idi.

Bu illere ilişkin farkındalık çalışması yürüttük. Son seçimlerde CHP'den Giresun'da ve Osmaniye'de kadın Milletvekili seçildi. Nevşehir'de de MHP'den bir kadın Milletvekili seçildi. Bir zinciri kırdık. Kaldı 17 il. Türkiye için kritik bir öneme sahip olan CHP’nin bu anlamda öncü rol üstlenmeye devam etmesi gerekiyor. Kadınların siyasette daha aktif rol alması gerekiyor.

Önümüzde bir yerel seçim var. Bu noktada kadınların adaylaşması, seçilebilir yerlerden aday gösterilmesi ve karar alma mekanizmalarında yer alması gerekiyor. Biz eşitlik istiyoruz.”

“KADINLARI ÖRGÜTLEYİN”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içerisindeki kadın yönetici sayısını artırdığını belirterek, “Ben kadınların her zaman yanındayım. Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Seçilebilir yerlerden aday gösterilmeleri gerekiyor ki, seçildikleri zaman neleri başarabildiklerini göstersinler. Kadın belediye başkanlarımız güzel işlere imza atıyor. Hem başkanlık hem de yönetimlerde yer almaları için kadınları örgütleyin” çağrısı yaptı.

“YEREL YÖNETİMLERE HAZIRLANIYORUZ”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da "Öncelikli hedeflerinin eşit bir Türkiye” olduğuna vurgu yaparak, yerel seçimlere ilişkin hazırlık yaptıklarını duyurdu. Nazlıaka, "Yerel yönetimler halka en yakın olan birimlerdir. Giderek halktan uzaklaşan Saray iktidarında, CHP'li Belediyelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Özellikle kadınların ve çocukların daha rahat nefes alabilmesi için CHP belediyelerimizin sayısını ikiye katlamak istiyoruz" dedi.