Kılıçdaroğlu, kayyum Gürsel Tekin'in yardımcıları ile görüştü

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in yardımcıları Erkan Narsap ve Zeki Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Erkan Narsap "Biz şunun farkındayız: Umut bekleyen milyonların bizden istediği şey suskunluk değil cesaret, teslimiyet değil büyük bir mücadeledir!" açıklamasında bulundu.

Görüşmeden bir fotoğrafla birlikte paylaşımda bulunan Narsap şunları yazdı:

"Bugün, İstanbul İl Çağrı Heyeti olarak 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettik. Ülkemizin geleceğini, İstanbul’un sesini ve partimizin yarınlarını samimiyetle konuştuk. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederiz. ​

Biz şunun farkındayız: Umut bekleyen milyonların bizden istediği şey suskunluk değil cesaret, teslimiyet değil büyük bir mücadeledir! Kişisel çıkarlar değil, birbirimize sarılacağımız bir yol arkadaşlığıdır. ​Bu yolda bizimle omuz omuza yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm yoldaşlarımıza minnettarız. Zor zamanlarda başını öne eğenleri, sorumluluktan kaçanları ise örgütümüzün ve halkımızın o temiz vicdanına emanet ediyoruz. Kimin nerede durduğunu tarih de yazacaktır, bu halk da unutmayacaktır. ​

Biz, Cumhuriyet’in kurucu değerlerini halkımızla birlikte, sokak sokak, meydan meydan yeniden büyüteceğiz. İnancımız tam, kararlılığımız sarsılmazdır. ​

Herkes bilsin ki; bu çınar devrilmez. Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir ve asla teslim alınamaz!"

— Erkan Narsap (@erkan_narsap) May 19, 2026

BİR GÖRÜŞME İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir görüşme daha gerçekleştirmişti.

CHP'nin Genel Başkanı olduğu dönemde Ankara'nın Çubuk İlçesi'nde katıldığı bir şehit cenazesinde kendisine yumruklu saldırıda bulunan Yakup Karakoç ile görüşmüş ve kendisinden özür dileyen Karakoç ile "helalleşmişti".