Kılıçdaroğlu "mağdur", İmamoğlu "sanık": CHP 38. Olağan Kurultay davası ertelendi

Özgür Özel’in ilk kez genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının ikinci duruşması bugün görüldü.

Dava, 23 Şubat'a ertelendi.

Davada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında olduğu 12 kişi yargılanıyor.

Söz konusu isimler hakkında, "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Savcılık, İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiğini iddia ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4-5 Kasım 2023'teki kurultay sürecinde bazı delegelere "oy karşılığında para" teklif edildiği öne sürülüyor.

Duruşma, Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner’in savunmasıyla başladı.

Oy için kendisine para teklif edildiğini iddia eden Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık hakkında açıklamalarda bulunan Aydöner, “Yerel seçimlere doğru Gökhan Zeybek yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Adayların belirlenmesinde görevliydi. O da kendine PM’den iki yardımcı seçti. Ben de onlardan biriydim. Veysi Bey her tuttuğunu Gökhan Bey’in odasına getiriyordu. Benim ‘Biz aday elemesi yapıyoruz ama son kararı MYK verecek. Her tuttuğunu getireceğine önersin’ dediğimi duymuş. Husumetimizin buradan geldiğini belirtmek için açıklıyorum bunları. Oğlu da zaten PM üyesiydi” dedi.

İMAMOĞLU SEGBİS'LE BAĞLANDI, KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ

Aydöner'den sonra Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre; kurultay ceza davasına SEGBİS ile bağlanan Ekrem İmamoğlu savunmasını tamamladı.

İmamoğlu, “Kurultay sürecinde benim kurultaya divan başkanı olarak gösterilmemin tarafıma teklif eden de önceki genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur” dedi.

Tanık beyanlarına ilişkin de konuşan İmamoğlu, “Sözde tanık olarak sunulan gerçekte tanıklık vasfı bulunmayan her seferinde farklı dosyalarda sahneye çıkarıldığını görüyoruz. Bu akıldan dışı beyanları kimlerin ezberlettiği hangi odakların bu kişilere yol tarif ettiği neden sorgulanmamaktadır gerçekten bu günü geldiğinde sorgulanacaktır” ifadelerini kullandı.

RIZA AKPOLAT: "DÜŞMAN HUKUKUYLA HAPSEDİLDİM"

İmamoğlu’dan sonra konuşan Rıza Akpolat ise “Şahsıma düşman hukuku uygulanarak hapsedildim. Önümüzdeki hafta İttihat Terakki davası açılıp, benim dâhil edilmeme bile şaşırmayacağım. İzahın olmayan şeyin mizahı oluyor, bizim de içinde bulunduğumuz durum budur. Eğer ben il kongresinde Özgür Çelik’e, kurultayda Özgür Özel’e oy atıp, CHP’yi Türkiye’nin 1. partisi olmasına vesile olmasaydım bugün burada olmayacaktım. Ama böyle bir ihtimalde partimiz yine kaybedecek, umudunu bize bağlayan seçmenimize hesap verecektim. Seçmenin karşısında olmaktansa sizin karşınızda olmayı seçtim” ifadelerini kullandı.

23 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tarafların beyanlarını ve delil klasörlerindeki incelemeleri değerlendirdi. Duruşma sırasında savcılık ve sanık avukatları, dosyadaki bazı usul eksikliklerinin tamamlanması talebinde bulundu. Mahkeme, iddiaların merkezindeki seçim süreçlerine dair ek belgelerin dosyaya kazandırılması ve tanık dinleme işlemlerinin sürdürülmesi amacıyla bir sonraki duruşma tarihini 23 Şubat olarak belirledi.

DAVA SÜRECİ

Dava başlamadan önce, hangi mahkemenin yetkili olduğu konusunda asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasında görev tartışması yaşanmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, davayı "görevsizlik" kararı veren 26. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetmişti.

Mahkeme bu karara itiraz ederek Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü.

Anayasa Mahkemesi ise 10 Eylül'de mahkemenin başvurusunu reddetti ve davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi kesinleşti.

Öte yandan CHP yönetimi 24 Ekim'deki duruşma öncesi kurultay davasını düşürmek için yeni bir hamle yapmış ve 39. Olağan Kurultay kararı almıştı.

28-30 Kasım arasında bu kurultay gerçekleştirilmişti.

Davanın ilk duruşması ise 4 Kasım 2025 tarihinde görülmüştü. Mağdur sıfatıyla dosyada yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya katılmaması ve taraf avukatlarının eksiklerin giderilmesi talebi üzerine dava 13 Ocak'a ertelenmişti.