Kılıçdaroğlu 'mağdur', İmamoğlu 'sanık': CHP'nin kurultay davasında 3. duruşma bugün

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının üçüncü duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Davada tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 12 kişi yargılanıyor.

13 Ocak'ta görülen bir önceki duruşmaya SEGBİS ile katılan İmamoğlu, savunmasında CHP kurultayının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü söyleyerek kendisine divan başkanlığını teklif edenin de mağdur olarak dosyada yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtmişti.

CHP kurultayının iptali istemiyle dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "davaya katılma" talebi de son celsede kabul edilmişti.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili 10 Şubat'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı delegelerin ve parti mensuplarının ifadelerine başvuruldu. Sona gelinen soruşturmada iddianame tamamlandı.

İddianamede; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar şüpheli sıfatıyla yer aldı.

KILIÇDAROĞLU 'MAĞDUR' SIFATIYLA YER ALDI

İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İmamoğlu’nun divan başkanı olduğu CHP 38’inci Olağan Kurultayı'nda, diğer sanıklarla birlikte bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulası fotoğraflarının istendiği, ikinci turun geciktirilerek yanlış bilgilendirme yapıldığı ve bu yollarla Özgür Özel’in kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia edilerek, tüm sanıkların 'Seçim kanununa muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.