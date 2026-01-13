Kılıçdaroğlu "mağdur"lar arasında: CHP 38. Olağan Kurultay davası bugün

Özgür Özel’in ilk kez genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davasının ikinci duruşması 13 Ocak Salı günü görülecek.

Davada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında olduğu 12 kişi yargılanıyor.

Söz konusu isimler hakkında, "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Savcılık, İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiğini iddia ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4-5 Kasım 2023'teki kurultay sürecinde bazı delegelere "oy karşılığında para" teklif edildiği öne sürülüyor.

DAVA SÜRECİ

Dava başlamadan önce, hangi mahkemenin yetkili olduğu konusunda asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasında görev tartışması yaşandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, davayı "görevsizlik" kararı veren 26. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetti.

Mahkeme bu karara itiraz ederek Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.

Anayasa Mahkemesi ise 10 Eylül'de mahkemenin başvurusunu reddetti ve davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi kesinleşti.

Öte yandan CHP yönetimi 24 Ekim'deki duruşma öncesi kurultay davasını düşürmek için yeni bir hamle yapmış ve 39. Olağan Kurultay kararı almıştı.

28-30 Kasım arasında bu kurultay gerçekleştirildi.

Davanın ilk duruşması ise 4 Kasım 2025 tarihinde görüldü. Mağdur sıfatıyla dosyada yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya katılmaması ve taraf avukatlarının eksiklerin giderilmesi talebi üzerine dava 13 Ocak'a ertelendi.