Kılıçdaroğlu, mutlak butlan sonrası ilk kez konuştu: Ahlâki değerleri düzeltmemiz lazım

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık değişiminin yaşandığı kurultay ile ilgili mutlak butlan kararı verilmesinin ardından mahkeme kararıyla genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, kararın ardından ilk kez kameraların karşısına geçti ve konutundan ayrılırken konuştu.

"ÖZGÜR BEY'İN YENİ GÖREVİ HAYIRLI OLSUN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir kez daha görüşmeyi beklediğini belirten Kılıçdaroğlu, 'ahlâki değer' vurgusu yaptı ve şöyle konuştu:

"Dün size söz vermiştim açıklama yapmak için. Telefon trafiği çok yoğun oldu. Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun. Şu ana kadar Özgür Bey ile görüşemedik. Kendisi arayacaktı. Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım demişti. Henüz bu görüşme gerçekleşmedi.

'CHP'Yİ KURULUŞUNDAKİ KODLARA YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ'

CHP, ahlâki değerlerini korumak zorundadır. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlâki değerlere kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir ama ahlâki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiç eleştiri gelmemişti. Şimdi geliyor, bu ahlâki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte parti tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden kaçınmak gerekiyor.

'AHLÂKIMZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ'

Biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlara hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Parti tabanında bir düşmanlık yaratmak doğru değil. Ben bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, partimin il başkanlarına, partimin seçmenlerime özellikle rica ediyorum. CHP'yi kendi içinde ayrıştıracak bir söylemden kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklerimize ve ahlâkımza sahip çıkmak zorundayız."

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından soru almadan konutundan ayrıldı ve çalışma ofisine gitti.