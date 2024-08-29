Kılıçdaroğlu'na 3,5 yıla kadar hapis istemiyle dava: Avukatından açıklama

MHP'li vekillerin şikayeti üzerine CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'Suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' davası açıldı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, ''Ceza verilirse cezanın kanuni sonucu siyasi yasaklı" dedi.

CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ile İsmail Faruk Aksu, 5 Şubat 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Dilekçede, farklı tarihlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşmalar, açıklamalar ve haberler delil gösterilerek, zincirleme şekilde ''suç ve suçluyu övdüğü'' ileri sürüldü. Bu dilekçeler üzerine başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede MHP'li Yıldız, Yönder ve Aksu ''müşteki'' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede Kılıçdaroğlu’nun farklı tarihlerde, başta Selahattin Demirtaş’ın tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamalar, konuşmalar ve haberler delil olarak gösterildi.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun 20 Haziran 2019'da bir gazeteye Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği röportajda Demirtaş'ın, "Ben kürdistan dedigim için yargılanıyorum Sayın Binali Yıldırımın'ın da benim yanımda olması gerekirdi" sözlerine ilişkin; "Demirtaş haklı. Kürt kökenli ya da Kürt vatandaslarımızı Ekrem Bey'e ilgi göstermesi onların hoşuna gitmiyor. Diyarbakır’a gidip 'kürdistan’ sözcügünü kullanıyorlar ama Selahattin Bey aynı sözcüğü kullandığı için hapse atıyorlar. Bu aklın, mantığın alacağı bir seş mi? Kürdistan lafını kullandı diye milletvekilini parlamentodan atıyorlar ama eski Başbakan, eski TBMM Başkanı kullandığı zaman, kendi partisinden olduğunda hiçbir şey olmuyor. İyi de o adamı niye hapse attınız? Ne iii var Selahattin Bey'in hapiste? Kaldı ki hiçbir siyasetçi siyasal düiüncelerinden dolayı hapse atılmamalı” dediği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu'nun, 13 Eylül 2017 tarihinde Fox TV "Çalar Saat” programında, CHP Istanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun baslatmıs oldugu SİHA tartısmasına iliskin Tanrıkulu'na sahip çıktığı belirtildi.

İddianamede, MHP’li vekillerin suç isnadında bulunduğu çok sayıda eylemin ise Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grubunda yaptığı açıklamalar olduğu, Anayasa'ya göre ''yasama sorumsuzluğu'' kapsamında olduğuna işaret edilerek, bunlarla ilgili cezai tatbikat yapılamayacağı vurgulandı.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun zincirleme şekilde ''suç ve suçluyu övdüğü'' ileri sürülürek, TCK'nın 215/1 TCK 43/1 ve ''belli hakları kullanmaktan yoksun bırakmayı'' düzenleyin TCK'nın 53/ 1-2 maddelerine göre 2,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"SİYASİ TALİMATLA AÇILMIŞ BİR DAVA''

Avukat Celal Çelik, davaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Siyasi talimatla açılmış bir dava anlamına geliyor. Genel Başkan'ın açıklamalarından kim rahatsızlık duyuyorsa onlar verdi talimatı. Erdoğan’ın duyduğunu biliyoruz, bir kısım MHP’lilerin duyduğunu biliyoruz ama özellikle Erdoğan. Çünkü Genel Başkanımıza karşı onlarca şikayeti söz konusu, en çok o rahatsız oldu.”

İddianamenin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiğini bildiren Çelik, ''Ceza verilirse cezanın kanuni sonucu siyasi yasaklı" dedi.

''KILIÇDAROĞLU SADECE GÜLÜMSEDİ''

''Sayın Kılıçdaroğlu nasıl değerlendirdi” sorusuna Çelik, ''Sayın Genel Başkanı biliyorsunuz, kendisi hiçbir şekilde boyun eğmez, geri adım atmaz. Genel Başkana arzettim durumu, kendisini gülümsedi sadece'' yanıtını verdi.