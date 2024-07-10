Kılıçdaroğlu'na 'ayyaş' demişti: 514 milyon liralık ihaleyi aldı

Adana'da 214 konut inşaatının 514 milyon TL’lik ihalesi CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Ayyaş’ diyen Yüksel Kaçak’ın şirketine gitti. Koçak, Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp "Neden mi evet diyeceğiz? Ayyaş bir lider değil, dinini yaşayan bir lider istediğimiz için" diye yazmıştı.

Kamu kurumlarının ihaleleri AKP’lilere gitmeye devam ediyor.

Adana Tufanbeyli’deki 214 konut inşaatının 514 milyon TL’lik ihalesi CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na 'ayyaş' diyen Yüksel Kaçak’ın şirketi kazandı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; 27 Mayıs’ta düzenlenen ihale sonucu 10 Haziran’da Seler Taahhüt Firması ile sözleşme yapıldı.

Şirketin sahibi Yüksel Kaçak, 2015 yılındaki 1 Kasım seçimlerinde AKP’ye oy çağrısı yapmış, 2017’deki şaibeli Anayasa referandumu öncesi de eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı ile AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyipi Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşıp, “Neden mi evet diyeceğiz? Ayyaş bir lider değil, dinini yaşayan bir lider istediğimiz için” diye yazmıştı.

İHALELER AKP'LİLERE GİDİYOR

Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi binası yapım ihalesini 278 milyon 925 bin TL’ye Mehmet Tahir Tikici’ye ait Yükseliş İnşaat kazandı. Tikici 2007 yılında AKP’den İstanbul milletvekili aday adayı olmuş, 6 Haziran 2024’te de Samsun Üniversitesi rektörlük ve idari binalarının yapım ihalesini 266 milyon 212 bin TL maliyetle kazanmıştı.