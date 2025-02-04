"Kılıçdaroğlu'na suikast" paylaşımından yargılanan Merdan Yanardağ beraat etti

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacağı iddiasını yazdığı beş sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla yargılandığı davanın beşinci duruşması, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

TELE1'de yer alan habere göre; duruşmada Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna hazır bulundu.

Duruşmada savcı, 10 Aralık'taki duruşmada açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Mütalaada, "Sanığın tanınmış gazetecilerden olması nedeniyle paylaşımlarının önem atfettiği, paylaşılan içeriğin yanıltıcı olabileceği ihtimali ve bu yanıltıcılığın paylaşılan haber içeriğinin önemi gereği kamu barışını bozmaya elverişli ve halk nezdinde korku, panik durumuna sebep olabilecek bir içerik olması" gerekçesiyle Yanardağ'ın, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından cezalandırılması talep edildi.

BERAAT KARARI

Yanardağ'ın avukatı ise mütalaaya ilişkin savunmasında, "Mütalaa soyut ve dayanaksızdır. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme, "suç kastı ile hareket edildiğini gösterir her türlü şüpheden uzak, kesin ve yasal delil bulunmaması ve yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" nedeniyle Merdan Yanardağ'ın beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 seçimlerine iki gün kala İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapmak için bir grubun Türkiye'ye giriş yaptığına yönelik paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Yanardağ, paylaşımında, "Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiği belirtiliyor" ifadelerini kullanmıştı.