Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Bülent Kuşoğlu: İktidar, islamcılıktan uzaklaşmadı ama farklılaştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 2023 yılında genel başkan değişiminin yaşandığı 38'inci kurultay hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesinin ardından tekrar CHP Genel Başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Bülent Kuşoğlu, son gelişmeler hakkında T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştu.

"DAVAYI BİZ AÇMADIK"

Mahkeme kararının kendilerinin dahli olmadan alındığını ve yargının bağımsız olmadığını düşünseler de alınan mahkeme kararlarına uyulmasının zorunlu olduğunu beyan eden Bülent Kuşoğlu, 'mutlak butlan' kararına ilişkin şöyle konuştu:

"Bizim dışımızda bir mahkeme kararı söz konusu. Davayı biz açmadık. Kemal Bey'in çağrıldığı halde mahkemeye gitmediği bir sürecin ardından çıkan bir mahkeme kararı var. Tamam şimdi bir siyasi hareket olarak ortaya çıkacak tekrar. Ben de o mahkeme kararıyla geri gelen Parti Meclisi’nde üyeyim tabii. Bilmiyorum bundan sonra nasıl yol yürüyeceğiz ama Parti Meclisi’nde üyeyim."

Bülent Kuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son PM'sinde yer alan isimlerin çoğunluğunun Özgür Özel'e yakın olduğu için PM'nin toplanmamasına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Toplantı şu şartlarda yapılamıyor çünkü kimlerin oradan ayrıldığının, kimlerin yedek olarak yazıldığının yasal olarak tespiti gerekiyor. Kimler şu anda üyedir? O tespitin yapılması gerekiyor. Öyle bir çalışma gerekiyor. Onun için öyle bir toplantı yapılamaz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir parti. Kurum içerisinde bu tespitin yapılması lazım."

"SEÇİM SONUÇLARI MANİPÜLE EDİLDİ"

Kuşoğlu, 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyun yüzde 50'nin üzerinde olduğunu düşündüğünü ancak oyların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine devlet tarafından manipüle edildiğini öne sürdü. Seçim sonuçlarının kabullenmesine ilişkin ise "İspatlayamadığımız şeyleri söylemedik" dedi.

"ÖZGÜR BEY İLE KEMAL BEY’İN OTURUP KONUŞMASI LAZIM"

Kuşoğlu, CHP'de iki kanat arasında ideolojik ya da sosyolojik bir ayrım olmadığını, diyalogla her meseleyi çözebileceklerini ifade etti ve "Özgür Bey ile Kemal Bey’in oturup konuşması lazım" dedi.

"EKREM BEY'İN YANINDA DURMALIYIZ"

Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu yönetiminin 1 yıldan uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yalnız bıraktığına yönelik eleştirileri de yanıtladı. Kılıçdaroğlu isim vermeden sık sık 'yolsuzluk iddialarına' atıfla 'arınma' çağrısı yaparken Kuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem Bey meselesi siyasi bir mesele, hukuki bir mesele olmaktan öte. O konuda parti olarak yapabileceğimiz Ekrem Bey'in yanında durmak. Onun dışında başka bir şey yok. CHP’li herkesin hakkını korumamız lazım ama sadece Ekrem Bey üzerinden yapmayız.”

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun yanı sıra başka konulara da öncelik vermesi gerektiğini belirten Kuşoğlu, şunları söyledi:

"Görüntü öyle. Ben de mesela hemen 19 Mart’ta Kemal Bey’le İstanbul'a gittim Ekrem Bey'e destek olmak için. Sonra Kemal Bey birkaç kere kendisini ziyaret etti. Mümkün olduğunca tabii ki o desteğimizi sürdüreceğiz belli ölçüler içerisinde. Ama Türkiye'nin bu kadar derin ekonomik problemleri varken, milli güvenlik sorunu haline gelmiş bir ekonomik kriz varken, ülkede devlet yönetimi krizdeyken, dünyanın hali ve Türkiye'ye etkileri ortadayken, bu konuları ihmal etmemiz de doğru değil. Şu andaki CHP yönetiminin Türkiye'nin sıkıntılarına, vatandaşın sorunlarına tam olarak odaklandığını söyleyemeyiz. Yani orada bir eksiklik olduğunu söyleyebiliriz."

"İKTİDAR İSLAMCILIKTAN UZAKLAŞMADI AMA FARKLILAŞTI"

Zamanında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yaptığı gibi mevcut siyasal iktidarın üç ana akım siyasi eğilimi birleştirdiğini öne süren Kuşoğlu, iktidarın islamcılıktan uzaklaşmadığını ama farklılaştığını da savundu: