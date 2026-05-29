Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Engin Altay: Tepki öngörülenden çok büyük

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararı ile CHP'nin başına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen CHP'nin eski Grup Başkanvekili Engin Altay, mutlak butlan kararına ve CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesine dair açıklama yaptı.

"Mutlak butlan kararı CHP’nin içine atılmış, pimi çekilmiş bir bombaya dönüştü" ifadelerini kullanan Altay, "Bir gün önce milletvekilleri olarak Kemal Bey ile toplanmıştık, polis müdahalesi konusu açılmadı; açılsa karşı çıkardım" dedi.

Gazeteci Murat Yetkin, CHP'nin eski Grup Başkanvekili Engin Altay ile YetkinReport'taki köşesinde gündeme dair konuştu. Yetkin'in Altay ile görüşmesinden önce çıkanlar şöyle:

"Siz, yine Kılıçdaroğlu’na yakın bilinen Gürsel Erol ve Ali Öztunç ile birlikte kuracağı yeni yönetimde yer almayacağınızı ilan ettiniz. Gerekçeniz neydi?"

"Mutlak butlan kararı Cumhuriyet Halk Partisi’nin içine atılmış pimi çekilmiş bir bombaya dönüştü. Bir gün önce milletvekilleri olarak Kemal Bey ile toplanmıştık, polis müdahalesi konusu açılmadı; açılsa karşı çıkardım. Polis ablukası başladığı anda Gürsel Erol ve Ali Öztunç’la beraber Ankara Emniyeti marifetiyle partiye girilemeyeceğini, girilmesinin yanlış olacağını söyledik. Onlar Parti Meclisi üyesi olmaları sıfatıyla MYK’da görev almayacaklarını telefonla bildirdiler. Ben X mesajı yazdım."

"Siz Kılıçdaroğlu’nun mutlak butlan kararından bir gün önce, 20 Mayıs’taki video mesajını desteklemiş miydiniz?"

"Ben Kemal Bey’in video mesajını repost etmedim. Oğuz Kaan Salıcı, Uğur Bayraktutan, Enis Berberoğlu da öyle. Gürsel Erol ve Ali Öztunç etmişlerdi ama polis konusuna onlar da karşı çıktı."

"Son gelişmeler üzerine Kılıçdaroğlu’na toplumdan gelen tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu koşullarda bir çıkış yolu görüyor musunuz?"

"Kemal Bey’e yönelik tepki öngörülenden çok büyük. Ama her şeye rağmen orta yerde bir cenaze var. Bu cenazeyi Sayın Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya gelerek kaldırır, kaldırmalıdır. Bu süreçte partimiz çok ağır hasar aldı bunu bir trafik kazası gibi düşünürsek hepimizin görevi; başta her ikisinin. Görev aracın pert olmamasını sağlamak ve hasarı onarmaktır."

"Ama sorun mutlak butlan kararıyla CHP’nin son üç yıllık kararlarının yok sayılmasıyla başlamadı mı?"

"Elbette. Sorunun hem siyasi hem hukuki boyutu var. Ama şimdi sadece Cumhuriyet Halk Partili olmanın zamanı. Parti’de yaşananlara kimse benden daha çok üzülüyor olamaz; hepimiz çok üzülüyoruz. Bütün CHP’lilerin görevi partiye yönelik kurulan bölünme tuzaklarını ve hayallerini püskürtmektir."