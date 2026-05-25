Kılıçdaroğlu'na yakın vekil yanıtladı: CHP'de bölünme olacak mı?

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine getirilmesiyle partide bölünme olup olmayacağına ilişkin soruya "Umarız olmaz" dedi.

Nalbantoğlu, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Nalbantoğlu, dün partide yaşanan süreç ve önümüzdeki günlere ilişkin görüşlerini Kılıçdaroğlu'yla paylaştığını ifade etti.

"GENEL BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ"

"Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız" ifadesini kullanan Nalbantoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu ülkenin çok büyük ihtiyacı var. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında da Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi partiyi gerçek kuruluş kodlarına yeniden çevirmek için çok zor bir görevi kendisi üstlendi. Biz de elimizden geldiğince, bizden istediği sürece yanında olmak, destek olmak ve yardımcı olmak için gayret içinde olacağız" diye konuştu.

PARTİ DE BÖLÜNME OLUR MU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e birçok milletvekilinin destek vermesinin, parti içerisinde bölünmeye sebep olup olmayacağı, bu yönde endişelerinin bulunup bulunmadığına ilişkin soruya yanıt veren Nalbantoğlu, "Umarız olmaz. Umarız bu birliğimizi, bütünlüğümüzü korumayı başarırız hep beraber" yanıtını verdi.