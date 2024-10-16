Kılıçdaroğlu'na 'zorla getirilme' kararına Başarır'dan tepki: "Kılıçdaroğlu’nu zorla oraya getirebilecek bir güç yok"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanının avukatlarının şikayeti üzerine zorla getirme kararı verilmesine tepki gösterdi.

CHP’li Başarır, “Herkes şunu bilsin ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu zorla oraya getirebilecek bir güç yok. Kim bunlar? Ankara’da ikamet eden Sayın Genel Başkanımız İstanbul’da yargılandığı bir davadan dolayı avukatının Ankara’da ifade verme talebine rağmen, o mahkeme getirin diyor. Ülkenin hukuku, utanç verici bir noktaya gelmiştir” diye konuştu.