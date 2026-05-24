Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili tedbirler alınacak

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

CHP Genel Merkezi çevresinde hareketlilik arttı. CHP Genel Merkez önüne gelen Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kişiler ile genel merkezde nöbet tutan partililer arasında tartışma yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, delegelerin seçtiği Özgür Özel yönetiminin genel merkezi terk etmemesi üzerine Emniyet'e dilekçe verdi.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.