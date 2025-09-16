Kılıçdaroğlu'ndan akademisyen Emrah Gülsunar'a dava

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında "hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Akademisyen Emrah Gülsunar, Kılıçdaroğlu'nun açtığı davayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından yapılan başvuruda, Emrah Gülsunar hakkında derhal soruşturma başlatılması ve sonrasında kamu davası açılması talep edildi.