Kılıçdaroğlu'ndan akademisyen Emrah Gülsunar'a dava
Akademisyen Emrah Gülsunar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'hakaret' ve 'suç işlemeye tahrik' gerekçesiyle dava açtığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında "hakaret" ve "suç işlemeye tahrik" gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.
Akademisyen Emrah Gülsunar, Kılıçdaroğlu'nun açtığı davayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından yapılan başvuruda, Emrah Gülsunar hakkında derhal soruşturma başlatılması ve sonrasında kamu davası açılması talep edildi.
CB seçilseydi kimseye dava açmayacaktı demokrat dedem 🫶 pic.twitter.com/NCZNNPWjLQ— Emrah Gülsunar (@emrahgulsunar) September 16, 2025