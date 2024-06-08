Kılıçdaroğlu'ndan Akşener açıklaması: Erdoğan’ın talebi üzerine görüştüyse güce teslim olmuştur

Akşener-Erdoğan görüşmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, talebin kimden geldiğinin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Eğer, Erdoğan’ın talebi üzerine Sayın Akşener bu görüşmeyi yaptıysa, bu Erdoğan’ın gücüne teslim olmak demektir" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener'in AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, talebin kimden geldiğinin önemli olduğunu belirterek, iki ihtimali de ayrı ayrı değerlendirdi.

"Bu görüşmeyle ilgili birinci soru görüşme talebinin kimden geldiği olmalı. Sayın Erdoğan’ın daveti üzerine mi, yoksa Sayın Akşener'in talebi üzerine mi bu görüşme gerçekleştirildi. Bu önemli. Buna göre şu değerlendirme yapabilirim" diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"1- Eğer, Erdoğan’ın talebi üzerine Sayın Akşener bu görüşmeyi yaptıysa, bu Erdoğan’ın gücüne teslim olmak demektir.

2- Eğer kendi talebi yani Sayın Akşener, ‘Ben görüşmeyi talep ettim, dolayısıyla bu talebimi de Sayın Erdoğan kabul etti’ diyorsa bunun gerekçelerini Sayın Akşener kamuoyuna gerekçeleriyle açıklamalı.

Sayın Akşener, Erdoğan’la görüşme talebinde bulunduysa bunu açıklamalı. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu bile devre dışı bırakıldığı anlaşılıyor.

"PARTİ AHLAKINA UYMAZ"

Böyle bir görüşme yapılması en azından hem parti ahlakına uymaz hem de aykırıdır. Parti ahlakına uymaz çünkü uzun yıllar bir partinin genel başkanlığını yapmış birisinin partisini devre dışı bırakarak Erdoğan’la görüşmesi etik değildir."

"KİMİN TALEBİYSE BİLDİRMELİYDİ"

Akşener’in o aşamada neler yapması gerektiğini Kılıçdaroğlu şöyle cevaplandırdı: "Partisine bilgi vermesi gerekirdi. Yani bu görüşmenin öncesinde görüşme kendisinin talebiyse mutlaka ‘Şu gerekçelerle ben Erdoğan’la görüşeceğim’ demesi lazımdı. Veya Erdoğan’ın talebi üzerineyse ‘Evet, ben Erdoğan’la görüşeceğim. Erdoğan’ın böyle bir talebi var. Sizin parti olarak söylememi istediğiniz bir şey var mı?’ diyerek en azından kendi partisine sormalıydı. Burada konuşması ve kamuoyunu aydınlatması gereken Sayın Akşener. Neden aydınlatmadığını bilmiyorum. Medyada, oğlu için büyükelçilik, kendisi için Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı istediğine ilişkin haberler yer alıyor. Tabi onlara çok fazla bir şey söylemiyorum. Burada önemli olan görüşme talebinin kimden geldiğidir."

"NEDEN KALKTIĞINI BİLMİYORUM"

Kılıçdaroğlu, bu görüşmenin siyasetin yumuşamasıyla ilgili olup olmadığına ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi: "Politikada yumuşama olması için ya da normalleşme olması için Meral Hanımın aktör olarak partinin genel başkanı pozisyonunu koruması gerekir. O pozisyonda olması lazım. Sayın Akşener o pozisyonda değil. Akşener’in böyle bir görüşmeyi niçin yaptığını emin olun bilmiyorum. Akşener’in 6’lı masadan hangi gerekçeyle ayrıldığını ve hangi gerekçeyle tekrar masaya döndüğünü bilmiyorum. Bunu bir gün kendisine sormak isterim."