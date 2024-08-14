Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e "dava" yanıtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu CHP'nin bir önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu'nu kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu'na CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, eski milletvekilleri Bülent Kuşoğlu ve Yıldırım Kaya eşlik ederken, Davutoğlu'na ise Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Engin Keskiner, Ferhat Esener, Yeşim Karadağ, İzzettin Küçük eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU: "DERTLEŞTİK..."

İki siyasinin görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sorunlarını, içinde bulunduğu tabloyu konuştuklarını belirterek, "Bürokrasiyi konuştuk dolayısıyla dertleştik biraz da... Çözümler konusunda da daha önce altı genel başkan ortak mutabakat metnini hazırlamıştık. O metin üzerinde de konuştuk. Onun da yeri zamanı gelince güncellenmesi gerektiği konusunda da aşağı yukarı düşüncelerimizi de birbirimize aktardık” dedi.

DAVUTOĞLU: "ALTILI MASA GERİDE KALDI, ŞU ANDA YENİ BİR KONJEKTÜR VAR"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise, Kılıçdaroğlu'na iadeiziyaret yaptıklarını belirterek, "Uluslararası konjonktürden başlayarak Türkiye ölçeğine indik. Türkiye’yi bekleyen riskler, olabilecek gelişmeler konusunda, özellikle çevremizde bekleyen savaş ihtimali de dahil olmak üzere böyle kritik aşamada siyasal görüş ayrılıklarını bir kenara koyarak tecrübe sahibi herkesin bir diğeriyle açık yüreklilikle bütün kaygıları, çözüm yollarını paylaşması lazım. Türkiye’de uzun zamandır siyasi liderler arasında maalesef istenen diyalog ortamı oluşmadı. Altılı masada hedef olarak hem toplumsal barış olarak kitleleri birbirine yaklaştırmak hem siyasi liderler arasında istişare imkanı, zeminini önemli görmüştük. Tabii o geride kaldı şu anda yeni bir konjonktür var. Hepimizin benimsemesi gereken toplumsal kesimlerin barışması, karşılıklı anlayış içinde siyasi liderlerin de bunu teşvik etmesi ve görüş alışverişini arttırmaları lazım. Güzel bir sohbet oldu, özlemiştik" dedi.

KILIÇDAROĞLU: "ONU TUNÇ BEY'E SORACAKSINIZ"

Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Kılıçdaroğlu ile yemekte buluşmasından sonraki sözlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu Tunç Beye soracaksınız, bana değil" diye konuştu.

"AKŞENER DAVA AÇACAKMIŞ AÇSIN NE OLACAK?"

Kılıçdaroğlu, “Meral Akşener, sizin sözleriniz üzerine dava açacağını söyledi. Bir değerlendirmeniz olacak mı” diye sorulması üzerine de "Türkiye’nin bu kadar ciddi sorunları varken Akşener dava açacakmış açsın ne olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, Kısa Dalga’dan Günel Cantak’la yaptığı söyleşide, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığına gitmesini değerlendirmiş ve “6 lider Türkiye’yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak -ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir- Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz” demişti. Akşener'in bu sözlerin ardından yargıya başvuracağı iddiaları gündeme gelmişti. Akşener’in kurmaylarının “Söz hakkımızı basın üzerinden değil, yargı yoluyla kullanacağız” dediği bildirilmişti.