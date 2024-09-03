Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e: 'Kumar Masası' dediği Altılı Masa'ya niçin döndü?

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "28 Mayıs seçimlerinde 'ne hata yaptık?' diyor musunuz, öz eleştirisini veriyor musunuz?" sorusuna, "Eksiğimiz olabilir ama yaptığımız bir hata yok zaten. Çalıştık. Hem de çok çalıştık. Eksiğimiz olabilir. Birinci eksiğimiz videoları ciddiye almamak. Belki olayı baştan ciddiye alıp biraz daha geniş kitlelere, bunların sahte olduğunu anlatabilseydik daha iyi olurdu. Bu bizim için bir hata olabilir, eksiklik de olabilir. İkincisi, 'Nerede hata yaptık?' diye düşünüyorum. Hatamız yok aslında" cevabını verdi.

AKŞENER, ALTILI MASA'DAN NİÇİN KALKTI?

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili bir soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bir özel bir tartışma zemini yaratmak istemiyorum ama az önce söyledim. Biz Altılı Masa’da oy birliğiyle karar aldık. Süreci enfekte eden Meral Hanım'ın kalkması ve sonra dönmesiydi. Şu soruyu Meral Hanım'a sormanızı isterim; Altılı Masa'dan niçin kalktı? ‘Kumar Masası’ dediği Altılı Masa'ya niçin döndü?" ifadelerini kullandı.

"Meral Akşener'in proje olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Şimdi elde veri olmadan bu konuda konuşmak doğru değil. Olanlar ayrı ama ben elde veri olmadan, sağlıklı bilgi olmadan konuşmayı düşünen bir kişi değilim. Karakterim öyle. Veri olması lazım" yanıtını verdi.

ÜMİT ÖZDAĞ İLE YAPILAN PROTOKOL

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur sürecinde Zafer Partisi ile yapılan protokol ile ilgili soruya Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Ümit Özdağ o protokolü ‘mahkeme kararı olmaksızın kayyum atanamaz’ diye imzaladı. Sürekli eleştiren gözle bakılıyor bu protokole. Doğru, eleştirilecek yönleri var. Ama bugün Erdoğan, mahkeme kararı olmadan kayyum atayabiliyor. Ama Ümit Özdağ ‘mahkeme kararı olmadan kayyum atanamaz’ diye protokole imza attı. DEM Parti'nin elbette protokol kamuoyuna yansıdıktan sonra bilgisi olmuştur."

DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

"Selahattin Demirtaş'ı CHP'de görmek ister misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şöyle yanıt verdi: "Selahattin Bey'in aslında sosyal demokrat politikaları dışladığını hiç düşünmüyorum. Tam tersine sosyal demokrat politikaları desteklediği için yanındayım. Ama CHP içinde olur mu olmaz mı onu bilemem. Ona karar verecek olan Selahattin Bey'dir."

EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Şöyle ifade edeyim. Ekrem Bey'le evde yaptığımız görüşmeyle ilgili şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadım ve açıklamayı da doğru bulmuyorum. İki kişi arasındaki bir görüşmeyi kamuoyuyla paylaşmayı doğru bulmam. Baba-oğul meselesine gelince ortada bir kan davası yok ki" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Aynı partideyiz. O Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı başarıyla götürüyor. Dolayısıyla partinin hedefleri konusunda, partinin ilkeleri konusunda, partinin karşılaştığı sorunlar konusunda benim düşündüğüm kadar o da düşünüyordur tabii. Her partili gibi düşünüyordur. Partiyi nasıl daha iyi büyütürüz, iktidar yaparız… Tabii doğal olarak hepimiz düşünüyoruz. Hepimizin ortak düşüncesi, ortak hedefi, ortak amacı bu."

TUNÇ SOYER'İN OLASI ADAYLIĞI

"Tunç Soyer'i CHP'nin genel başkanlık koltuğunda görmek ister misiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Ben bu tartışmalara girmek istemem ve doğru bulmam" cevabını verdi.