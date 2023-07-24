Kılıçdaroğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Anlaşması'nın 100. yılı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün ve İsmet İnönü’ün kabirlerine çelenk bıraktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lozan Barış Anlaşması'nın 100. yılı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret ederek Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Lozan görüşmelerinde Türkiye'yi temsil eden İsmet İnönü’ün kabirlerine çelenk bıraktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya paylaşımında da 24 Temmuz'un resmî bayram olmasını sağlayacaklarını dile getirmişti.

Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, #LozanBarışAntlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin; mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 24, 2023

GÖKHAN GÜNAYDIN YER ALMADI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir ziyaretinde CHP'li kurmaylar da bulunuyordu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun arkasında CHP'nin grup başkanı Özgür Özel ve 2 grup başkanvekili yer alırken Gökhan Günaydın yer almadı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu ile yapılan zoom toplantısına katılan Günaydın'ın MYK toplantılarına katılmasını yasakladığı da ifade edilmişti.