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"Kılıçdaroğlu'ndan araçlar geri istendi" iddiasına CHP'den yanıt

CHP, eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların iadesinin istediği yalanlayarak, "Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 27.10.2024 09:43
  • Giriş: 27.10.2024 09:43
  • Güncelleme: 27.10.2024 09:47
Kaynak: Haber Merkezi
"Kılıçdaroğlu'ndan araçlar geri istendi" iddiasına CHP'den yanıt

CHP Genel Merkezi'nin, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların iadesinin istediği iddia edildi.

İddialarla ilgili olarak CHP'den yapılan açıklamada, araçların istenmedi kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun araçları kendi isteğiyle iade ettiği kaydedilen açıklamada, "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir" denildi.

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