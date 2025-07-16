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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'süreç' telefonu

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak yeni sürece "katkılarından" dolayı teşekkür etti.

Siyaset
  • 16.07.2025 10:30
  • Giriş: 16.07.2025 10:30
  • Güncelleme: 16.07.2025 10:38
Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'süreç' telefonu
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak "PKK'nin silah bırakma sürecine katkılarından dolayı" teşekkür etti.

CHP'li Barış Yarkadaş, X hesbından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'yi aradığını söyledi.

Yarkadaş paylaşımında, "CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aradı ve süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli’min şahsında emeği geçenlere teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

PKK'nin silah bırakma süreci, örgütten bir grubun düzenlenen törenle silahlarını imha etmesiyle yeni bir aşamaya geçti.

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