Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'süreç' telefonu
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak yeni sürece "katkılarından" dolayı teşekkür etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak "PKK'nin silah bırakma sürecine katkılarından dolayı" teşekkür etti.
CHP'li Barış Yarkadaş, X hesbından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'yi aradığını söyledi.
Yarkadaş paylaşımında, "CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aradı ve süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Bahçeli’min şahsında emeği geçenlere teşekkür etti" ifadelerini kullandı.
CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aradı ve süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) July 15, 2025
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’min şahsında emeği geçenlere teşekkür etti.#TaksimMeydanı@tgrthabertv
PKK'nin silah bırakma süreci, örgütten bir grubun düzenlenen törenle silahlarını imha etmesiyle yeni bir aşamaya geçti.