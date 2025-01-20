Kılıçdaroğlu'ndan 'Cem Aydın' tepkisi: Gençlerimiz, yargı sopasıyla hizaya gelmez

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz, yargı sopasıyla hizaya gelmez; ülkemiz adına doğru bildiklerini söylemeye devam eder. Yargı eliyle gençlerimizi sindirmenize asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençlik Kolları Genel Başkanımızın yanındayım" ifadelerini kullandı.

Gençlerimiz, yargı sopasıyla hizaya gelmez; ülkemiz adına doğru bildiklerini söylemeye devam eder.

Yargı eliyle gençlerimizi sindirmenize asla izin vermeyeceğiz.

Gençlik Kolları Genel Başkanımızın yanındayım. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 20, 2025

NE OLMUŞTU?

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde sekiz polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatılmasının sebebini CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğunu açıkladı.