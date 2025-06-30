Kılıçdaroğlu'ndan Datça Belediyesi paylaşımı: Kimsenin ekmeğiyle oynamayı doğru bulmuyorum

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Datça Belediyesi'nin X hesabını yöneten kişinin işten çıkarıldığı iddiasıyla ilgili "Eğer Datça Belediyesinde çalışan arkadaşımızın işten çıkarılma gerekçesi, şahsımla ilgili yaptığı bir paylaşım ise, kendisine hakkımı helal ediyorum. Görevine iade edilmesi beni memnun eder" ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullanıcısının, Kemal Kılıçdaroğlu'na Datça'da 10 günlük tatil hediye edileceğini belirtmesi üzerine Datça Belediyesi'nin hesabından söz konusu paylaşımın atlına "Doluyuz" yazılmıştı.

CHP'li Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabını yöneten kişinin, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu paylaşımının ardından görevden alındığı iddia edilmişti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, "Yalan ve yanlış bilgilerle yönlendirilerek bana hakaret eden gençlere de hakkımı helal ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımını "Fonlarla beslenen gazetecileri, trolleri ve gözü dönmüş siyasetçileri ise Allah’ın adaletine ve milletin vicdanına havale ediyorum" sözleriyle tamamladı.