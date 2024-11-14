Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Çöp de, çamur da, çukur da senin zihniyetini yansıtıyor

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyeler hakkında başlatılan incelemeye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Muhalefete, Partimize ve Belediye Başkanlarımıza ettiğin bütün hakaretleri sana iade ediyorum" dedi.

418 MİLYAR DOLARIN HESABINI VER

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Belediyeleri, 5'li Çetelerine peşkeş çekemediğin için çıldırdığını biliyorum. Neden olduğun ekonomik çöküntünün altında ezilen Halkımızın bir nebze de olsa kaliteli zaman geçirebilmesini sağlayacak Belediye organizasyonlarını engellemeye çalışacağına; peşkeş çektiğin 418 milyar doların hesabını ver!"

YOLSUZLUKLARIN HESABI SORULACAK

"Ayrım yapılmaksızın tüm belediyeler tabi ki incelemeye, denetimlere tabi tutulabilir" diyen Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelerimizin vatandaşın her kuruşuna sahip çıktıklarına inancımız tamdır. Senin de tüm belediyelerine ve kurumlara inancın tam ise bağımsız bir Sayıştay tesis et, sonrasında belediyelerini ve kurumlarını incelet bakalım neler çıkacak!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasını, "Emin ol ki bütün yolsuzlukların hesabının sorulmasını sağlayacağız. Yolsuzluk yapanların yanına kâr kalmayacak..." ifadeleriyle sonlandırdı.