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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon tepkisi: Bunu da mı dış güçler yaptı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem gerçek enflasyonun yüksekliği hem de resmî olarak açıklanan enflasyon verileri üzerinden Erdoğan'a tepki gösterdi. Mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artış oranını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Bunu da mı dış güçler yaptı?" diye seslendi.

Güncel
  • 23.08.2023 15:57
  • Giriş: 23.08.2023 15:57
  • Güncelleme: 23.08.2023 16:09
Kaynak: Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon tepkisi: Bunu da mı dış güçler yaptı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a enflasyon üzerinden tepki gösterdi. Mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artışının yüzde 5.3 olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "Bunu da mı dış güçler yaptı? Bu kararı alırken hiç mi vicdanınız sızlamadı…" diye seslendi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "Açıklanan yıllık resmi enflasyon %58… Mazotun fiyatı %103 arttı. Son 5 ayda gübreye gelen zam ortalama %90…" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

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