Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon tepkisi: Bunu da mı dış güçler yaptı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem gerçek enflasyonun yüksekliği hem de resmî olarak açıklanan enflasyon verileri üzerinden Erdoğan'a tepki gösterdi. Mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artış oranını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Bunu da mı dış güçler yaptı?" diye seslendi.

Güncel 23.08.2023 15:57 Giriş: 23.08.2023 15:57

Güncelleme: 23.08.2023 16:09 Kaynak: Haber Merkezi