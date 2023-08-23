Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon tepkisi: Bunu da mı dış güçler yaptı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem gerçek enflasyonun yüksekliği hem de resmî olarak açıklanan enflasyon verileri üzerinden Erdoğan'a tepki gösterdi. Mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artış oranını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Bunu da mı dış güçler yaptı?" diye seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a enflasyon üzerinden tepki gösterdi. Mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artışının yüzde 5.3 olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "Bunu da mı dış güçler yaptı? Bu kararı alırken hiç mi vicdanınız sızlamadı…" diye seslendi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri, "Açıklanan yıllık resmi enflasyon %58… Mazotun fiyatı %103 arttı. Son 5 ayda gübreye gelen zam ortalama %90…" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
Açıklanan yıllık resmi enflasyon %58…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 23, 2023
Mazotun fiyatı %103 arttı.
Son 5 ayda gübreye gelen zam ortalama %90… Ama mısır üreticisine bu yıl verilen fiyat artışı sadece %5.3…
Erdoğan’a sormak gerekiyor.
Bunu da mı dış güçler yaptı? Bu kararı alırken hiç mi vicdanınız sızlamadı… pic.twitter.com/u4W5PyhdnB