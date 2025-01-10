Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "Esed sevgisi" yanıtı: Onurlu bir cumhurbaşkanı, halkını etnik kimlikler üzerinden bölmez

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili "Hadi eski genel başkanlarının kuyruk acısını biliyoruz. Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler var" sözlerine yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a kutuplaştırıcı bir dil kullandığı için eleştirilerde bulunurken "Sana Cumhurbaşkanı demeye dilim varmıyor!" dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mezhepçilik yaptığını vurguladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Onun Baas rejimi ve Esed sevgisinin altında farklı sebepler var.”

AKP Genel Başkanı, partisinin il kongresinde beni hedef alarak bu sözleri sarf etmiş, kutuplaştırıcı dilini bir kez daha kullanmış ve nefret tohumları ekme niyetini açıkça göstermiştir.

Sana Cumhurbaşkanı demeye dilim varmıyor!

Namusu ve şerefi üzerine tarafsızlık yemini eden hiçbir onurlu cumhurbaşkanı, yeminine ihanet etmez. Ülkesinde mezhep kışkırtıcılığı yapmaz, halkını etnik kimlikler üzerinden bölmez. Yazıklar olsun!

Unutma, daha düne kadar “kardeşim Esed” diyordun. Ancak küresel güçler sana emir verdiğinde zikzaklarla dolu politikanı değiştirdin. Bugün aynı güçler senin iplerini çekiyor. Hayatın, aldatmacalar ve çelişkilerle dolu.

İnsanların inançları ve kimlikleri onların onurudur!

Yeter ki kimse vatanına ve milletine ihanet etmesin, kul hakkı yemesin, yolsuzluğa bulaşmasın. Ancak sen, yıllardır bu değerleri çiğniyorsun!

Buradan bir kez daha seni uyarıyorum:

Bu topraklar bölücülüğe geçit vermez! Kışkırtıcı dilinden ve nefret siyasetinden derhal vazgeç!