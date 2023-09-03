Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a fotoğraflı yanıt: Utanmasını beklemiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fotoğraflarla yanıt vererek, "Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan'ın "Depremzedelere 'bedava ev' sözü verenler, hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu" dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İktidar ile muhalefet arasındaki farkı bilmeyen, gerçeklerle bağını koparmış bu kişi iyi okusun" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Depremzedelere “ücretsiz konut” sözümüz, bir vaatten öte, anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik, bu sorumululuğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için, bunu bilmemesi normal."

"İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi, milletle el ele vermiş bir siyasi partidir; oy verene değil, ihtiyaç duyana koşar" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu fotoğraflar TBMM Grup Başkanvekilimiz ve Kadın Kolları Genel Başkanımız öncülüğünde, tüm kadın milletvekillerimizden oluşan heyetimizin, 15-16 Ağustos 2023’te, deprem bölgesine yapmış olduğu ziyaretten… Her sözü yalan ve iftira olan bir kişiden, utanmasını beklemiyorum."

Depremzedelere “ücretsiz konut” sözümüz, bir vaatten öte, anayasal zorunluluktur. İktidara gelseydik, bu sorumululuğumuzu yerine getirecektik. Ancak kendisi anayasayı tanımayan bir kişi olduğu için, bunu bilmemesi normal. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 3, 2023