Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Yumuşamayacağız ve normalleşmeyeceğiz

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'a yönelik, "Biz seni, Kıbrıs'ta toprak verme niyetinden tanırız. Biz seni, Büyük Ortadoğu Projesinin Eş Başkanlığından tanırız. Irak'a giren Amerikan askerlerinin selameti için nasıl dua ettiğin hala hafızamızda… Sahte ve montaj videolarla seçim sürecinden milletimizi aldattığını dahi gördük" ifadelerini kullandı.

"NORMALLEŞMEYECEĞİZ"

Erdoğan'a tepki gösterdiği açıklamasında Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

""Bitsin bu hasret..." yalvarışlarından, "Oğlum paraları sıfırla." Talimatlarından, Büyükelçi yaptığın rüşvetçi bakanlarından, "Parmağındaki yüzükten" biliyoruz seni... Yandaşlarına peşkeş çektiğin 418 milyar Dolar paramızdan, Halkımızı soydurduğun 5'li çetelerden, Uyuşturucu ve mafya baronlarının vatanı mesken yapmasından biliyoruz seni. Milyonlarca sığınmacıyı ülkemize doldurmandan, Okutup yetiştirdiğimiz binlerce evladımıza "Giderlerse gitsinler" demenden biliyoruz, senin ne olduğunu. Katledilen kadınlarımız, Umutsuz gençlerimiz, Geçinemeyen insanlarımız, Tedavi olamayan hastalarımız, Taciz ve tecavüze uğramış katledilen çocuklarımız, Yokluktan intihar eden insanlarımız, Hep unutkan! Babalarımız ve her zaman tok! Annelerimiz için, Bu ülkenin her bir vatandaşı için, Hakk için Halk için YUMUŞAMAYACAĞIZ ve NORMALLEŞMEYECEĞİZ…"

"HADİ BAŞKA KAPIYA"

Kılıçdaroğlu, açıklamasında, "Numan Kurtulmuş ile birlikte Has Parti'yi, Süleyman Soylu ile dönemin Demokrat Partisini, Devlet Bahçeli ile MHP'yi, Meral Akşener'i, Sinan Ogan'ı ve daha birçok kişiyi değiştirdin ve dönüştürdün" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasını, "Şunu iyi bil; Cumhuriyet Halk Partisi, teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır. Hadi başka kapıya!" ifadelerini kullandı.

Biz seni, Kıbrıs'ta toprak verme niyetinden tanırız.

Biz seni, Büyük Ortadoğu Projesinin Eş Başkanlığından tanırız.

Irak'a giren Amerikan askerlerinin selameti için nasıl dua ettiğin hala hafızamızda…

Sahte ve montaj videolarla seçim sürecinden milletimizi aldattığını dahi… https://t.co/PllakiiFQ8 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 6, 2024