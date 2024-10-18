Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın 'hançer'li açıklamasına sert yanıt

Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz" sözlerine yanıt verdi.

Siyaset
  • 18.10.2024 21:35
  • Giriş: 18.10.2024 21:35
  • Güncelleme: 18.10.2024 21:48
Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın 'hançer'li açıklamasına sert yanıt
AA

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında "Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ‘’hançer’’ diyorsun" dedi.

Erdoğan'ın 'hançer' göndermesine Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şöyle:

"SENİNLE MÜCADELE ETMEYENİN DE ALLAH BELASINI VERSİN"

"Lanet olsun sana ve kurduğun düzene. 5'li çeteler eliyle milletin parasına, uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi. 12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu. Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile, 'Allah belanı versin!' Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış 'hançer' diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin."

CHP yenidoğan çetesi için heyet görevlendirdi
BirGün'e Abone Ol