Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın 'hançer'li açıklamasına sert yanıt

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisini hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında "Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış ‘’hançer’’ diyorsun" dedi.

Lanet olsun sana ve kurduğun düzene…



5'li çeteler eliyle milletin parasına,

Uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize,

Bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu.… https://t.co/PEauZ8p6If — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 18, 2024

Erdoğan'ın 'hançer' göndermesine Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şöyle:

"SENİNLE MÜCADELE ETMEYENİN DE ALLAH BELASINI VERSİN"

"Lanet olsun sana ve kurduğun düzene. 5'li çeteler eliyle milletin parasına, uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller, çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı, para için sağlık çetesine teslim edildi. 12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu. Yüreğime çok ağır geliyor, acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle; en hafif tabiri ile, 'Allah belanı versin!' Ülke yangın yeri, can havlindeyiz; sen hala çıkmış 'hançer' diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin."