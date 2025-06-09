Kılıçdaroğlu'ndan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve bütün Manisalılara başsağlığı diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, 6 Haziran 2025 Cuma akşamı elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun taziye mesajı şu şekilde:

"Manisalıların büyük sevgisini ve teveccühünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek’in vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve bütün Manisalılara başsağlığı diliyorum."