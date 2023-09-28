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Kılıçdaroğlu'ndan Ganire Paşayeva için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için; "Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ganire Hanım’a Allah’tan rahmet, başta ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Can Azerbaycan’ın başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 28.09.2023 23:30
  • Giriş: 28.09.2023 23:30
  • Güncelleme: 28.09.2023 23:34
Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan Ganire Paşayeva için taziye mesajı
ANKA

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 24 Eylül'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Milletvekili Ganire Paşayeva, hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam sosyal medya hesabından, hayatını kaybeden Paşayeva'yla ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ganire Hanım’a Allah’tan rahmet, başta ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Can Azerbaycan’ın başı sağ olsun!"

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