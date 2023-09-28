Kılıçdaroğlu'ndan Ganire Paşayeva için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için; "Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ganire Hanım’a Allah’tan rahmet, başta ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Can Azerbaycan’ın başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Güncel 28.09.2023 23:30 Giriş: 28.09.2023 23:30

Güncelleme: 28.09.2023 23:34 Kaynak: Haber Merkezi

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ANKA