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Kılıçdaroğlu'ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki: "Saray kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, son 24 saatte birçok gazetecinin sansür yasası kapsamında gözaltına alınması ve ve gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Belli ki Saray, kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış" dedi

Güncel
  • 02.11.2023 19:11
  • Giriş: 02.11.2023 19:11
  • Güncelleme: 02.11.2023 19:19
Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'ndan gazetecilerin tutuklanmasına tepki: "Saray kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış"
AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasının ardından bugün de Kısa Dalga yazarı gazeteci Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe, bugün Cengiz Erdinç… Belli ki Saray, kalemini satmayan gazetecilere savaş açmış. Bu düşmanlığın hiç kimseye bir faydası yok. Emin olun ekonominin, yargının, dolayısıyla devlet kurumlarının çürüyüşünü gizleyemeyeceksiniz! #GazetecilikSuçDeğildir " dedi.

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