Kılıçdaroğlu'ndan Hamas lideri için başsağlığı mesajı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye için yayınladığı başsağlığı mesajında "Filistin Halkının özgürlüğü için mücadelenin tam ortasında korkusuzca yer almış, İsmail Heniyye, Ortadoğu da barış ve kardeşliğe tahammülü olmayan Emperyalist güçlerce katledildi. Ailesi ve kardeş Filistin halkına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

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