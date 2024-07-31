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Kılıçdaroğlu'ndan Hamas lideri için başsağlığı mesajı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye için yayınladığı başsağlığı mesajında "Filistin Halkının özgürlüğü için mücadelenin tam ortasında korkusuzca yer almış, İsmail Heniyye, Ortadoğu da barış ve kardeşliğe tahammülü olmayan Emperyalist güçlerce katledildi. Ailesi ve kardeş Filistin halkına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Güncel
  • 31.07.2024 21:46
  • Giriş: 31.07.2024 21:46
  • Güncelleme: 31.07.2024 21:49
Kılıçdaroğlu'ndan Hamas lideri için başsağlığı mesajı
ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, suikast sonucu öldürülen Hamas'ın lideri İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Nehirden Denize Özgür Filistin. Filistin Halkının özgürlüğü için mücadelenin tam ortasında korkusuzca yer almış, İsmail Heniyye, Ortadoğu da barış ve kardeşliğe tahammülü olmayan Emperyalist güçlerce katledildi. Ailesi ve kardeş Filistin halkına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaşasın Filistin, yaşasın Filistin Halk mücadelesi”

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